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المتحدث باسم حركة "حماس": رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل (الأناضول)

Lebanon 24
02-02-2023 | 04:26
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