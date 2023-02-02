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وزير الخارجية العراقية يُؤكّد أنّ العلاقات مع السعودية تطوّرت في المجالات النفطية والتجارية والأمنية

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:08
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