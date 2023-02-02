دوكان بعد لقائه ميقاتي: سأزور أميركا خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين هناك السبل الآيلة لتحييد ملف الكهرباء في لبنان عن "قانون قيصر" الأمر الذي يتيح لبيروت حل أزمة الطاقة

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