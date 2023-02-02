دوكان بعد لقائه ميقاتي: نؤكد على ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان وبالبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء

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