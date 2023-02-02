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زيلينسكي: نقوم بتعزيز قواتنا في الميدان على المستويات كافة ولا بدّ لأوروبا كلّها أنّ تدعم قتالنا

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:20
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