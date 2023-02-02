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سرقة كابلات ومحول كهرباء في حي التل الهرمل قطعت التيار عن اكثر من 100 منزل (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
02-02-2023 | 07:50
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