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مجلس النواب الأميركي يصوت بإنهاء عضوية النائبة الديمقراطية إلهان عمر في لجنة الشؤون الخارجية (الحرة)

Lebanon 24
02-02-2023 | 12:38
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