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رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي: لا يوجد أي خطط لزيارة تايوان والصين لا تحدد لي ما أفعله (الشرق)

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:06
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