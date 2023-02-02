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البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني سيناقشان رؤيتهما للأوضاع في المنطقة خلال اجتماعهما اليوم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-02-2023 | 13:36
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