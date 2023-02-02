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البيت الأبيض: النائبة إلهان عمر كانت صريحة بشأن إدانة معاداة السامية وكذلك تأكيد شراكتنا المهمة مع إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
02-02-2023
|
13:58
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