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خارجية إسرائيل: زيارة كوهين هدفها توقيع اتفاق سلام مع السودان هذا العام (العربية)

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:06
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