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وزير الخارجية الإسرائيلي: قدمنا مسودة اتفاق السلام للسودان والتي ستوقع بعد تشكيل الحكومة المدنية هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:18
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