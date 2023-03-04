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مطلوب 5 وحدات دم و 2 بلاكيت AB+ لمريض في مستشفى اوتيل ديو. للتبرّع الاتصال على الرقم: 03.385342

Lebanon 24
04-03-2023 | 07:49
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