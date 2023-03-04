Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي: علاقة التعاون بين إيران والوكالة الدولية يمكن أن تستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني

Lebanon 24
04-03-2023 | 08:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أغلقنا الملفات الخلافية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
07/03/2023 17:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: مستمرون في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
07/03/2023 17:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: العلاقات المشتركة بين طهران والوكالة يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة (الحدث)
lebanon 24
07/03/2023 17:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: معلومات مدير الوكالة الدولية حول نشاطنا بموقع فوردو ناقصة وغير محدثة (الجزيرة)
lebanon 24
07/03/2023 17:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:13 | 2023-03-07
09:46 | 2023-03-07
09:31 | 2023-03-07
09:29 | 2023-03-07
09:18 | 2023-03-07
09:05 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website