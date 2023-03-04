مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي: علاقة التعاون بين إيران والوكالة الدولية يمكن أن تستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني

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