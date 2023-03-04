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تايمز أوف إسرائيل: 160 ألف محتج يحتشدون في شوارع تل أبيب رفضا لمقترحات وزير العدل بتغيير النظام القضائي
Lebanon 24
04-03-2023
|
14:09
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