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تايمز أوف إسرائيل: 160 ألف محتج يحتشدون في شوارع تل أبيب رفضا لمقترحات وزير العدل بتغيير النظام القضائي

Lebanon 24
04-03-2023 | 14:09
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