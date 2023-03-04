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وسائل إعلام فلسطينية: مواجهات بين مواطنين والسلطة في طولكرم رفضاً لملاحقة عدد من المطاردين للاحتلال وقمع مظاهرة داعمة لكتيبة طولكرم

Lebanon 24
04-03-2023 | 15:42
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