Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: هبوط طارئ ناجح لطائرة تتبع خطوط "العال" في مطار بن غوريون بعد "مشاكل تقنية"

Lebanon 24
04-03-2023 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال اثنين خلال عملية اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا
lebanon 24
07/03/2023 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: 6 جرحى على الأقل بعضهم بحالة خطيرة في عملية دهس في القدس المحتلة
lebanon 24
07/03/2023 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ هجوم القدس تصرف بشكل منفرد ولا ينتمي لأي فصيل معروف
lebanon 24
07/03/2023 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يتوجه إلى مكان العملية في القدس
lebanon 24
07/03/2023 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2023-03-07
08:43 | 2023-03-07
08:32 | 2023-03-07
08:24 | 2023-03-07
08:18 | 2023-03-07
08:08 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website