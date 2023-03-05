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أمير دولة قطر : أستغرب تأخر تقديم المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا ومن الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية

Lebanon 24
05-03-2023 | 01:39
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