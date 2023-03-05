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أمير دولة قطر : أعلن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار يخصص منها 10 ملايين دولار لدعم برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا

Lebanon 24
05-03-2023 | 01:40
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