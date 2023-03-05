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البطريرك الراعي: نحن أمام جماعة سياسية خالية من أي مسؤولية تمارس السياسة وفقاً لمصالحها ومن المؤلم حقاً غياب رجال الدولة والبرهان أنّ لا أحد يقدّم أي مشروع جدّي لإنهاض لبنان من انهياره الكامل

Lebanon 24
05-03-2023 | 03:42
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الراعي: من المؤلم حقاً غياب رجال الدولة
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