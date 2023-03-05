Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مصادر: بايدن ضغط على قادة دول البلطيق بشأن "إفراطهم في الدعوة لمهاجمة روسيا" (الشرق)

Lebanon 24
05-03-2023 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشرق" عن "وول ستريت جورنال": قادة ألمانيا وفرنسا أخبروا زيلينسكي أنه بحاجة إلى النظر في محادثات السلام
lebanon 24
07/03/2023 16:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول فرنسي: لن نرسل لأوكرانيا دبابات قتال رئيسية أو أسلحة قد تستخدم لمهاجمة أراضي روسيا
lebanon 24
07/03/2023 16:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني لـ"الشرق": لا نوافق على مقترح روسيا بشأن "الاعتراف بالتغيرات الإقليمية الجديدة"
lebanon 24
07/03/2023 16:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: الصين أطلعت روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
07/03/2023 16:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2023-03-07
08:43 | 2023-03-07
08:32 | 2023-03-07
08:24 | 2023-03-07
08:18 | 2023-03-07
08:08 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website