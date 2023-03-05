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رئيس البرلمان المجري: بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أرسلت لأوكرانيا أسلحة فتاكة بقيمة 60 مليار دولار (الشرق)

Lebanon 24
05-03-2023 | 07:50
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