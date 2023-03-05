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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمشاركة في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب إذا نفذت بقية الأطراف التزاماتها (الشرق)

Lebanon 24
05-03-2023 | 09:33
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