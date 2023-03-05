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الاتحاد الأوروبي: نبحث إرسال بعثة مدنية إلى مولدوفا بسبب تصاعد التوترات بينها وبين روسيا (الشرق)
Lebanon 24
05-03-2023
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10:40
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