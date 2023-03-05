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إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يعرب عن قلقه من تأثير احتجاجات جنود الاحتياط على الجيش

Lebanon 24
05-03-2023 | 12:42
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