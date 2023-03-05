Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: المعركة في شرقي دونباس موجعة وصعبة

Lebanon 24
05-03-2023 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: كبار قادة الجيش أكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن باخموت (الشرق)
lebanon 24
07/03/2023 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات المشتركة من منصبه من دون إبداء الأسباب (العربية)
lebanon 24
07/03/2023 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نشكر السعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتها
lebanon 24
07/03/2023 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يكشف لأول مرة عن غرفة نومه منذ بداية الحرب.. شاهدوها
lebanon 24
07/03/2023 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:05 | 2023-03-07
08:53 | 2023-03-07
08:43 | 2023-03-07
08:32 | 2023-03-07
08:24 | 2023-03-07
08:18 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website