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وزير العمل مصطفى بيرم: نعمل على مسألة المعاش التقاعدي الاختياري والزيادة التي اقريناها دخلت في صلب الراتب واعتقد اقتصاديا انه بات علينا ان نسميها حدا ادنى للأجور (LBCI)

Lebanon 24
05-03-2023 | 14:36
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