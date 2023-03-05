وزير العمل مصطفى بيرم: نعمل على مسألة المعاش التقاعدي الاختياري والزيادة التي اقريناها دخلت في صلب الراتب واعتقد اقتصاديا انه بات علينا ان نسميها حدا ادنى للأجور (LBCI)

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