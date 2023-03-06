الأبيض: وزارة الصحة عملت على توسيع عدد المراكز التي يُمكن للمريض الحصول منها على "الرقم الصحي الموحّد" بهدف الإستفادة من أدوية السرطان وهناك آلية مُحددة لذلك سيتم الإعلان عنها عبر الحملة الإعلاميّة

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