سفير الإتحاد الأوروبي بعد لقائه ميقاتي: أنا ممتنٌّ لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاوراً يفهم قلقنا وملتزم بايجاد الحلول لكل المسائل من أجل تحسين الأوضاع في لبنان

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