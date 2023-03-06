سفير الإتحاد الأوروبي بعد لقائه ميقاتي: نحن هنا من أجل عدم لبنان بالشأن الإقتصادي لكنّ مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين

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