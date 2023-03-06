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نصرالله: خلال حرب تموز لو كان هناك افق لمعركة العدو ولو نجحت المعركة البرية لكان تدفق الى لبنان ما بين 80 الى 100 الف جندي صهيوني الى جنوب لبنان

Lebanon 24
06-03-2023 | 09:43
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