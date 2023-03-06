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نصرالله: نحن عندما نتخلى عن الورقة البيضاء ونكتب اسم مرشح على الورقة فهذا التزام جدي فنحن لا نناور ولا نقطع وقتا ولا نحرق اسماء مرشحينا

Lebanon 24
06-03-2023 | 10:16
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