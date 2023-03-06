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إعلان زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو مرشحا للرئاسة في انتخابات 2023 من قبل 6 أحزاب معارضة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-03-2023 | 13:10
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