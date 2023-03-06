الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف بالتزامن مع ما يُسمى بـ "عيد بوريم" (سكاي نيوز عربية)

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