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السلطات الأميركية توقف الرحلات الجوية موقتاً من وإلى أجزاء من جنوب فلوريدا بسبب مشكلة فنية في أحد الرادارات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-03-2023 | 15:43
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