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مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك": مقتل 4 مدنيين عراقيين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبو ناسفة اعقبه هجوم مسلح في محافظة ديالى شرقي البلاد

Lebanon 24
06-03-2023 | 16:26
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