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"الأونروا" تطلق نداء عاجلاً لجمع 16 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين المتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

Lebanon 24
06-03-2023 | 17:55
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