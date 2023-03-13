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يخت مرتبط بهجوم "نورد ستريم" عُثر عليه بالقرب من "جزيرة روجن" الألمانية (دير شبيجل)

Lebanon 24
13-03-2023 | 17:34
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