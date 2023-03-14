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إنذار جوي في كييف وشمال أوكرانيا بسبب تحركات لـ5 طائرات حربية روسية قرب الحدود الشمالية الشرقية (الجزيرة)

Lebanon 24
14-03-2023 | 04:17
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