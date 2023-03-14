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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: هزة أرضية قوتها 4.9 على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش

Lebanon 24
14-03-2023 | 11:05
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