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لافروف: تصريحات الولايات المتحدة بأنها تتعامل بمسؤولية في قضايا الاستقرار الاستراتيجي تتعارض مع الأفعال (الجزيرة)

Lebanon 24
15-03-2023 | 13:25
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