ميشال معوض للـ"ال بي سي": ترشحت للرئاسة تحت عناوين واضحة وهذا الترشح جمع إلى حدّ الآن عددا وازنا من قوى المعارضة وترشيحي يمثّل مشروعا وممكن أن أربح أو أخسر أو أنسحب

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