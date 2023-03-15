Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: سنرد "بشكل متناسب" على "الاستفزازات" الأميركية المستقبلية (الشرق)

Lebanon 24
15-03-2023 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع البريطانية: أول عشرة فرق أوكرانية أكملت في إسبانيا التدريب على استخدام دبابات "ليوبارد2" (الشرق)
lebanon 24
16/03/2023 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: المحادثات مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن صفقة مقاتلات " إف-16" وصلت إلى نقطة إيجابية (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/03/2023 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية لـ"الشرق": فرنسا ترفض المبررات الروسية لغزو أوكرانيا
lebanon 24
16/03/2023 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجوّ الأوكراني من طراز "سو-25" في مقاطعة خيرسون
lebanon 24
16/03/2023 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:15 | 2023-03-16
00:15 | 2023-03-16
23:34 | 2023-03-15
21:45 | 2023-03-15
21:42 | 2023-03-15
21:41 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website