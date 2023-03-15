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اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الذي اقتحم نابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف

Lebanon 24
15-03-2023 | 18:48
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