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قناة ألمانية: سفينة حربية ألمانية توقفت بمنطقة تفجير "السيل الشمالي" قبل أيام من تخريبه

Lebanon 24
15-03-2023 | 21:37
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