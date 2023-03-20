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"العربية" نقلاً عن وزير دفاع إسرائيل: إذا توسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية فقدرة الجيش ستتأثر

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:11
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