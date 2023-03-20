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وزير الخارجية التركي: إجمالي الخسائر جراء الزلزال بلغ 106 مليارات دولار ونحن سعداء بالدعم الذي تم التعهد بتوفيره اليوم في مؤتمر المانحين (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:25
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