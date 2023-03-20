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الاتحاد الأوروبي: حققنا تقدما كبيرا في الأشهر الاثني عشر الماضية بخصوص إنشاء قوة الرد السريع (الشرق)

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:31
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