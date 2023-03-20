مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نشيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوسوفو وصربيا وهو خطوة مهمة لتطبيع علاقات البلدين (الجزيرة)

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