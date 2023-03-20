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الخارجية الإسرائيلية: ملتزمون باتفاقية السلام مع الأردن ونعترف بوحدة أراضي المملكة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-03-2023 | 14:49
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